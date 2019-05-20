  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:14 ص
بحث متقدم
الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

السعودية

السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر بشأن تركيا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

الغندور

الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: كلامك بعيد عن الاحترام والتربية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

لأول مرة .. أمريكا تكشف عن الجزء الأول من "صفقة القرن"

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

الحياة السياسية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكويت تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

#

ليست «كذبة إبريل».. «التموين» تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

#

"وزير التموين" للمواطنين: انتظروا مفاجأة اليوم

#

"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

 
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة دائمًا ما تستحدث بعض الأساليب لكي تسهل على المواطنين ومنها شحن عدادات الكهرباء عن طريق الهاتف.

وكشف "حمزة" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، عن تطبيق تجريبي يحمله المواطن على هاتفه، ومن خلاله يستطيع شحن الكارت بدون قلق من أن يحدث قطع للكهرباء في أي وقت.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيتم تعميم التجربة بعد تقييمها ونجاحها، معقبا: "لأصحاب العدادات الذكية، انتظروا مفاجأة سارة قريبًا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف
» ظهور فنانة شهيرة بالمستشفى .. و مخرج يطلب الدعاء لها
» الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"
» أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية
» مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت
» توقف حركة قطارات المترو بمحطة الشهداء مؤقتًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان