"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

20 مايو 2019 - 09:10 ص

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أنه بعد الانتهاء من الدراسة التحق بالقوات المسلحة المصرية، وخدم في منطقة شمال سيناء، واصفا إياها بتجربة بالغة الغنى وبالغة الخصوبة.



وأضاف "النمنم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه قضى هناك 12 شهرًا، حتى شهر مارس عام 1983، وخدم في نفس المكان الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض.



وتابع وزير الثقافة الأسبق، بأنه في هذا الوقت لم تكن أثار الحرب قد أزيلت، وبقيت آثار عدوان 1967، وانتصار عام 1973، معقبًا: "كنا نحفر في الأرض فنجد عظام شهداء من حرب 1967".

