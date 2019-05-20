موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

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سيد علي

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محور روض الفرج أصبح مزارًا يزوره المصريون والأجانب، مشيرًا إلى أن كوبري تحيا مصر الأعرض في العالم.

وناشد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، المصريين بضرورة الحفاظ على محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، معقبًا: "مش عاوزين العشوائية".

وطالب الإعلامي الدولة بتوافر شركة نظافة من أجل تولي مسئولية الحفاظ على جمال كوبري تحيا مصر، ومحور روض الفرج.

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