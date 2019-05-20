الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا
موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب
"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة
"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا
السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر بشأن تركيا
أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك
مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن
الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما
الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: كلامك بعيد عن الاحترام والتربية
لأول مرة .. أمريكا تكشف عن الجزء الأول من "صفقة القرن"
إيمان هاني
ظهر
فجر
03:25
شروق
05:01
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22