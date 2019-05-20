مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

20 مايو 2019 - 08:55 ص

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن حياة الإخواني عاصم عبد الماجد قائلاً: "عبد الماجد تزوج وهو في السجن، حيث أتاح له الخلوة الشرعية مع زوجته وأنجب منها 6 أطفال".



وعرض "الديهي"، خلال برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، مقطع فيديو لـ"عبد الماجد" وهو يصف كل من يعارض الرئيس المعزول محمد مرسي بـ"كافر" .



وعقب الديهي على الفيديو قائلاً: "كل من شارك من الإعلاميين في استضافة وتلميع وظهور عاصم عبد الماجد أو عبود الزمر أو وجدي غنيم سيحاسب يوم القيامة، ويجب أن يحاسب الآن بالقانون.



وأوضح "الديهي"، أن عاصم عبد الماجد خرج من السجن بعفو رئاسي، ولكنه انخرط في الجماعات الإسلامية مرة أخرى عام 2011 وكان يتحدث باسمهم.



شاهد الفيديو..

