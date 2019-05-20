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مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

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الأمن
الأمن

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الداخلية

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه ورد معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها: "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحيازتهم على 4 قطع أسلحة آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وأوضحت الوزارة، أنه في الإطار ذاته، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، في أحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادًا لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عُثر بحيازتهم على 5 بنادق آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق.

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