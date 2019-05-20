الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

20 مايو 2019 - 07:47 ص

تمكن رجال المباحث من كشف غموض مقتل رجل بمنطقة "الظاهر" ، وتبين أن زوجته وعشيقها وراء الجريمة .



بدأت القصة حين تعرفت "نسرين" - 39 سنة - على سمسار يصغرها بعشر سنوات أثناء محاولتها استئجار شقة ، وتوطدت العلاقة بينهما منذ عامين حتى تطورات إلى علاقة غير شرعية .



وقبل شهر ونصف طلب المجني عليه من زوجته أن تستأجر شقة بمنطقة "الظاهر" ، مؤكدًا أنه سوف يأتي إلى مصر لقضاء شهر رمضان معها ، وهو الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة فاستعانت بعشيقها لمساعدتها في التخلص منه.



يوم الأحد الماضي ، عاد المجني عليه إلى مصر ، وبدأت الزوجة في دس أقراص من الفياجرا بشكل منتظم لزوجها ، حتى توفي بسبب توقف عضلة القلب ، ثم ذهبت لاستخراج تصريح الدفن وكادت تفلت بجريمتها لولا أن تقدمت ابنة المجني عليه ببلاغ اتهمت فيه أمها بقتل والدها.



تم القبض على الأم التي انهارت أمام رجال المباحث وأقرت بجريمتها الشنعاء ، وأمرت النيابة بحبس الزوجة وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وصرحت بتشريح جثة المجني عليه ودفنه.

