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لأول مرة .. أمريكا تكشف عن الجزء الأول من "صفقة القرن"

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أحمد عادل شعبان

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صفقة القرن

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تعلن اليوم أول بنود صفقة القرن المثيرة للجدل.

وأكدت الشبكة نقلًا عن مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية، أن الجزء الأول من "صفقة القرن"، هو عبارة عن ورشة عمل اقتصادية دولية في المنامة، تقام في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو القادم، لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها بصدد الإعلان بشكل كلي عن تفاصيل صفقة القرن، بعد شهر رمضان المبارك.

فيما أوضحت المصادر لـ"سي إن إن"، أن ورشة العمل ستكون اقتصادية بحتة، ولن تطرق إلى الأوضاع السياسية الحساسة، مثل الاعتراف بدولة فلسطين، أو الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت وكالة الأنباء البحرينية بيانًا أعلنت فيه إقامة ورشة عمل اقتصادية دولية لدعم فلسطين والمنطقة، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة يومي الخامس والسادس والعشرين من يونيو القادم.

وأكدت الوكالة، أن الورشة تعد فرصة محورية لإجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.

ولفتت إلى أن ورشة "السلام من أجل الإزدهار" ستتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة، وسيشمل ذلك نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع. وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.

وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "إنني أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصًا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة. ستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة.

من جانبه قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إن ورشة "السلام من أجل الازدهار" تؤكد الشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الاهتمام المشترك في ايجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة".

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