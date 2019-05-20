» الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"

وأضاع نهضة بركان العديد من الفرص الخطيرة قبل أن يسجل له كودجو فو-دوه لابا مهاجم منتخب توغو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.



ويلتقي الفريقان، اللذان لم يسبق لهما إحراز لقب كأس الاتحاد الأفريقي من قبل، في الإياب باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الأحد القادم.