  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
الإخوان

بالتفاصيل هذه الدول ستحذو حذو أمريكا مع الإخوان

الزمالك

نهائي الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان

نشأت الديهي

"الديهي": "جماعة الإخوان هم آكلي لحوم بشر"

نظام التعليم الجديد

11 مليار جنيه تضع نظام التعليم الجديد فى مهب الريح

ابنة الفنان الشهير

بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

ترامب

"ترامب" لـ"إيران": لا تهددوا أمريكا ستكون هذه نهايتكم الرسمية

فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» أزمة جديدة تنفجر في وجه وزير التعليم

"الديهي":

عاصم عبد الماجد كان اشتراكيًا ولم يكن إسلاميًا

الحياة السياسية

المهندس عاصم عبدالماجد
المهندس عاصم عبدالماجد

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"الإخوان" فشلت في عرض قضيتها في الكونجرس ومجلس العموم

#

عبد الماجد يكشف عن خسارة فادحة للإخوان

#

عبد الماجد: ليس لي اهتمامات إلا كشف "شيوخ المندسة"

#

عبد الماجد: "وجدي غنيم" يهين نفسه

نشات الديهى

إسلامي

عاصم عبدالماجد

اشتراكي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشيخ عاصم عبد الماجد شخصية "دموية بامتياز"، وأنه مازال فخور بالجرائم التي ارتكبها ويقول أن ما فعله هو اجتهاد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أن عاصم عبد الماجد كان قد أعلن انفصال محافظة أسيوط عن مصر، كما أنه قام بقتل أكثر من 117 ضابط بالشرطة.

وأشار "الديهي"، إلى أنه حكم على عاصم عبد الماجد بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحينها أعلن توبته عن الفكر الجهادي، وعندما وصل الإسلاميين للحكم خرج من السجن بعفو رئاسي وعاد لأفكاره الجهادية مرة أخرى.

وتابع "الديهي"، أن عاصم عبد الماجد ولد عام 1985 بمحافظة المنيا وينتمي لأسرة بسيطة، موضحًا أن والده كان موظف بوزارة التربية والتعليم وكان عضو بالاتحاد الاشتراكي.

وذكر "الديهي"، أن عاصم عبد الماجد كان اشتراكيا مثل والده ولم يكن إسلاميا على الإطلاق، حيث أنه التحق بكلية الهندسة جامعة أسيوط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية
» مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت
» توقف حركة قطارات المترو بمحطة الشهداء مؤقتًا
» أميرا قطر والكويت يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
» يوفنتوس ينتزع تعادلًا صعبًا من أتالانتا
» وزير المالية الفرنسي يهاجم أمريكا: تسعى لتدمير أوروبا
» مصرع 4 أمريكيين وكندي إثر تحطم طائرة بهندوراس
» إنتر ميلان يسقط أمام نابولي برباعية
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» علقة ساخنة من أحمد حجازي لـ«رامز»
» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب