بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن

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قال الفنان ماجد المصري، إنه شجع ابنته على ارتداء الحجاب، ولم يفرضه عليها وهذا ما أدى إلى ارتدائها للحجاب باختيارها، كما أكد رفضه القاطع لفكرة عملها في مجال التمثيل.

وعلق "المصري" على وصفه بتناقض الشخصية، خلال برنامج "شيخ الحارة 3" على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يؤمن بالحريات لكن في حدود، خاصة إذا ما تعلق الأمر ببيته، فهو راعي البيت، وكل راع مسئول عن رعيته، وما فعله مع ابنته من حقه كأب، أما إذا طلب منها زوجها خلع الحجاب ففي تلك الحالة سيكون زوجها هو المسئول عنها.

وأشار، إلى أن كل ما فعله كان توضيحه لها أن الحجاب ليس مجالاً للمزاح حتى ترتديه ثم تخلعه ثم تعود فترتديه مرة أخرى، وعندما قررت أن ترتديه أكد له أن لن يسمح لها مرة أخرى بخلعه.

وأضاف ماجد المصري، أن عمله في ملهى ليلي في مرحلة مبكرة كان لضرورات العمل، ولا يعني ذلك أنه كان مثلاً يحتسي الخمر، كما أن كل ذلك لا علاقة له بما يحدث في بيته.

كما أكد "المصري" رفضه السماح لابنته العمل بالفن، رغم أن ابنه درس التمثيل ويعمل كمخرج الآن وعمله ابنه الآخر بالتمثيل، إلا انه لا يسمح لابنته بدخول مجال الفن على الإطلاق.


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