  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
الإخوان

بالتفاصيل هذه الدول ستحذو حذو أمريكا مع الإخوان

الزمالك

نهائي الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان

نشأت الديهي

"الديهي": "جماعة الإخوان هم آكلي لحوم بشر"

نظام التعليم الجديد

11 مليار جنيه تضع نظام التعليم الجديد فى مهب الريح

ابنة الفنان الشهير

بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

ترامب

"ترامب" لـ"إيران": لا تهددوا أمريكا ستكون هذه نهايتكم الرسمية

فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» أزمة جديدة تنفجر في وجه وزير التعليم

مصرع 4 أمريكيين وكندي إثر تحطم طائرة بهندوراس

عرب وعالم

تحطم طائرة
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع 14 شخصًا في تحطم طائرة رجال أعمال مكسيكية

#

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة بوسط تكساس

#

مصرع شخصين في تحطم طائرة بكازاخستان

#

ألمانيا.. مصرع 3 في تحطم طائرة صغيرة

أعلن جيش هندوراس، اليوم الأحد، مصرع 4 أمريكيين وطيار كندي، الأحد، إثر تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جزيرة رواتان شمالي البلاد.

وقال خوسيه دومينغو ميزا، المتحدث باسم جيش هندوراس، تأكيده جنسيات الضحايا الخمسة في الحادث الذي وقع، السبت، حسب "أسوشيتد برس".

وأضاف في بيان أن طائرة من طراز "بايبر شيروكي 6" سقطت في المحيط الأطلسي بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان السياحية متجهة إلى ميناء مدينة تروجيلو (شمال).

وأوضح المصدر أن قوارب الإنقاذ وغواصي الشرطة تمكنوا من انتشال جثث 4 أشخاص بعد دقائق من تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم نقل الشخص الخامس إلى مستشفى قبل أن توافيه المنية متأثرًا بجراحة.

بدورها، أكدت السلطات الأمريكية والكندية مصرع مواطنيها، دون أن تكشف عن أسمائهم.

إلا أن السلطات في هندوراس كشفت عن هوية الطيار وقالت إنه مواطن كندي ويدعى باتريك فورست.

و "بايبر شيروكي 6" (Piper Cherokee Six ) هي طائرة أمريكية من عائلة من الطائرات الخفيفة والمصممة للتدريب على الطيران، وللعمل كتاكسي جوي، والاستخدام الشخصي، بمقعدين أو بأربعة مقاعد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية
» مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت
» توقف حركة قطارات المترو بمحطة الشهداء مؤقتًا
» أميرا قطر والكويت يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
» يوفنتوس ينتزع تعادلًا صعبًا من أتالانتا
» وزير المالية الفرنسي يهاجم أمريكا: تسعى لتدمير أوروبا
» مصرع 4 أمريكيين وكندي إثر تحطم طائرة بهندوراس
» إنتر ميلان يسقط أمام نابولي برباعية
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» علقة ساخنة من أحمد حجازي لـ«رامز»
» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب