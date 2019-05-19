» وزير المالية الفرنسي يهاجم أمريكا: تسعى لتدمير أوروبا

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وزير المالية الفرنسي، برونو لومير
وزير المالية الفرنسي، برونو لومير

خالد الشرقاوي - وكالات

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شن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، هجومًا لاذعًا على الولايات المتحدة، زاعمًا بأنها تفضل أن ترى دول التكتل مقسمة، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وقال لومير في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" التليفزيونية، يوم الأحد: "اليوم، ولأول مرة منذ 1945، تريد الولايات المتحدة أن يختفي المشروع الأوروبي ويضعف". وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة".

وتأتي تصريحات الوزير بعد فترة وجيزة من إشادة، ستيف بانون، كبير المستشارين السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمرشحة الفرنسية المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان، باعتبارها بطلة حديثة.

وفي مقابلة نُشرت يوم الأحد، قال ستيف بانون لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إنه يتوقع فوز حزب لوبان الشعبوي اليميني، لأنها كانت أكثر المرشحين مرونة.

وصرح بانون بأن ماكرون جعل من الانتخابات الأوروبية استفتاء عليه، واضعا فرنسا في قلب انتخابات الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن بانون يتواجد في باريس لدعم مارين لوبان.

وفي استطلاعات الرأي، جاءت لوبان، المنافس اللدود للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحزبها "الجبهة الوطنية"، متفوقين بفارق طفيف على "حزب الجمهورية إلى الأمام" الحاكم وحلفائه.

يُذكر أن لوبان خسرت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل عامين أمام ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، لكنها تهدف إلى العودة من جديد.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ماكرون، في 6 يونيو المقبل، ضمن "احتفالات نورماندي"، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعمليات الإنزال لقوات التحالف على الشواطئ الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية.


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