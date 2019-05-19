  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:10 م
بحث متقدم
الزمالك

نهائي الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان

أحمد الفيشاوي وزوجته

زوجة"الفيشاوي" تعلن إصابتها بمرض خطير:"هموت خلاص"

مبارك ونتنياهو

«مبارك»: رفضت عرضت «نتنياهو» بشأن سيناء.. الأرض هي العرض

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد خطير باستهداف 300 منشأة سعودية وإماراتية

ارتفاع الأسعار

موعد انخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة

عرب وعالم

عطل فني يجبر طائرة الخطوط السعودية على العودة قبل الإقلاع
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

سقوط طائرة بمطار دبي ومصرع قائدها ومساعده

#

طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة

#

طائرة تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة.. ومصدر يكشف السبب

#

طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في القاهرة

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

شهد مطار القاهرة الدولي، هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض، لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة من المطار.

تلقي برج المراقبة إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 106 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض رضيع سعودي الجنسية "6 شهور" لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للرضيع والكشف عليه.

وقامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل إجراءات خروج ونقل الرضيع إلى إحدى المستشفيات المجاورة للمطار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إنتر ميلان يسقط أمام نابولي برباعية
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان
» علقة ساخنة من أحمد حجازي لـ«رامز»
» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى