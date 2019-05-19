موعد انخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار البضائع الجديدة ستتراجع بنفس نسبة تراجع سعر صرف الدولار بعد انتهاء الدورة الاستيرادية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار بعض المؤثرات الأخرى مثل العرض والطلب.

وأشار، إلي أن الدورة الاستيرادية تستغرق 5 أشهر، وانخفاض بعض أسعار السلع قد يؤدى إلى زيادة الطلب عليها ما قد يدفع الأسعار لبعض الارتفاعات.

وأضاف "الوكيل"، أن الأسواق تعاني حالياً من ركود تضخمي، أي تباطؤ في عمليات البيع والشراء بسبب ارتفاعات الأسعار التي أضعفت القوى الشرائية للمتعاملين بمختلف فئاتهم.