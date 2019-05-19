» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

19 مايو 2019 - 09:52 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها في الثانية عشر من منتصف الليل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.