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«كارداشيان» تطلق اسم «سالم» على طفلها الرابع

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كارداشيان وزوجها المغني كاني وست
كارداشيان وزوجها المغني كاني وست

خالد الشرقاوي - وكالات

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قالت كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع، إنها أطلقت اسم "سالم وست" على طفلها الرابع، الذي حملت به ووضعته أم بديلة، الأسبوع الماضي.

ونشرت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" صورة لوليدها ملفوفا ببطانية في سريره.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني، كاني وست، 3 أطفال آخرين، هم "شيكاغو" التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضًا، و"سينت" البالغ من العمر 3 أعوام، و"نورث" وعمرها 5 سنوات.

وقالت نجمة تليفزيون الواقع إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.


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