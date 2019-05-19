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العثور على بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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عثر مجموعة من الطلاب الجامعيين على بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة خلال إحدى النزهات عبر الريف الصيني.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية قام أربع طلاب صينيون في مقاطعة جيانغشي الصينية بنزهة عثروا خلالها على مجموعة من الأحجار الغريبة الشكل تبين فيما بعد أنها بيض ديناصور مغطى بالطين الأحمر وذلك بعد تعثرهم في كتلة طينية.

وبحسب الصحيفة، سارع الطلاب بإبلاغ أحد المتاحف المحلية في المنطقة حيث تم وضع الحفريات في متحف بمنطقة "بينكسيانغ" في مقاطعة جيانغشي.

وجرى استدعاء موظفين وخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لإلقاء نظرة على هذا الاكتشاف الغامض.

يذكر أن مقاطعة جيانغشي الصينية تعتبر "مسقط رأس" الديناصورات في البلاد، بسبب عدد من الاكتشافات التي جرت فيها.


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