  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

امم افريقيا 2019

خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

عرب وعالم

أمير الكويت ونظيره القطري
أمير الكويت ونظيره القطري

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

رئيس الفلبين يهدد بـ"إعلان الحرب" على كندا

#

إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق

#

بريطانيا تكشف عن موعد تصويت خروجها من الاتحاد الأوروبى

#

الجبير: إيران مصدر الإرهاب في سوريا واليمن

قطر

السعودية

الكويت

اتفاق مبدئي

المصالحة الخليجية

يبدو أن الحرب التي تستعد لها أمريكا بمساعدة دول خليجية على إيران، لن تكتمل إلا بلم شمل "البيت الخليجي" وإجراء مصالحة تشمل السعودية والإمارات والبحرين فضلًا عن مصر من ناحية وقطر من ناحية أخرى حتى تتوحد الجهود ضد إيران، التي تحظى بدعم الدوحة.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لبحث الأوضاع الإقليمية وآخر المستجدات، وأفادت صحيفة القبس الكويتية، إلى أن هناك جديداً على صعيد الأزمة الخليجية مفاده بأن طرفين أساسيين وافقا على الجلوس معاً، على أن مكان اللقاء لم يتفق عليه حتى الان، وما طرح من أماكن وجد اعتراضاً من طرف أو آخر.

وأكدت مصادر محلية مطلعة للصحيفة ذاتها، أن حل الأزمة أكثر من ضروري في هذه المرحلة التي تشهد تصعيداً غير مسبوق وتهويلاً بالحرب التي لا يريدها أي «عاقل».

في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الشهري الخبير العسكري والإستراتيجي السعودي، اليوم الأحد، إن دعوة الملك سلمان لعقد قمتين خليجية وعربية في مكة تهدف إلى ترتيب البيت العربي والخليجي.

وأضاف الشهري- حسب وكالة سبوتنيك-:"البيت الخليجي يعاني في الحقيقة من انقسام وجراح، كما أن البيت العربي يعاني أيضا من جراح دامية ابتداء من العراق وسوريا ولبنان والسودان والجزائر وليبيا وصولا إلى اليمن، لذا فإن توحيد الصفوف لموقف حازم تجاه المهدد الوحيد للمنظومة العربية والمنظومة الخليجية وهو مهدد وجودي".

وتابع الخبير العسكري:"لا يمكن قبول المنطقة الرمادية، لأن القبول بتلك المنطقة يعني القبول بالتهديد الإيراني السافر لأمن ووجود دول الخليج والدول العربية، وليس أمامك سوى أن تكون بالسفينة التي ستضم دول الخليج والدول العربية وبمساعدة المجتمع الدول للعبور بسلام من تلك التهديدات".

وأكد الشهري: "أن الذين يرفضون ركوب السفينة فلا شك أن الأمواج العاتية سوف تختطفهم وسوف يكونون وقودا لما سينتج عن تلك التهديدات من حروب أو تدخلات سافرة في الخليج العربي".

وأوضح الخبير العسكري، أن السعودية تريد من وراء تلك الدعوة إرسال رسالة إلى إيران مفادها "أن هذه القمة هي دائرة سلام وليست حرب"، وفي نفس الوقت هي قمة سلام الشجعان الذين يملكون أيضا قرار الحرب.

وأستطرد:"رسالة مكة لإيران، إذا كانت تريد السلام وتحكم بحكم الدولة وتنبذ حكم المليشيا الذي تحكم به منذ العام 1979، من التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار واستهداف المياه الإقليمية والملاحة وزرع الخلايا في الدول ودعمها، إذا نزعت طهران عنها هذا الثوب ولبثت ثوب الدولة التي تحترم المجتمع الدولي وحسن الجوار، حينها ستكون قمة مكة قمة سلام، ويمكن أن تعود العلاقات العربية الخليجية خلال 72 ساعة إذا التزمت إيران بهذا الأمر".

وأوضح الشهري إذا بقيت إيران بهذه العنجهية وهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ودول المنطقة والاستمرار في زعزعة الأمن فإن الطرف الآخر فإن الصفحة الأخرى من تلك القمة ستكون قمة الحزم.

ولفت الخبير العسكري، إلى أن إيران إن لم تلتقط رسالة السلام التي تبعثها المملكة العربية السعودية من مكة يوم 30 مايو الجاري فعليها أن تستعد للرسالة الأخرى وهي رسالة حازمة وقوية وسيتم ردع وقطع أيادي ومخالب إيران التي نثرتها في الوطن العربي ولن تكون العلاقات العربية الإيرانية بعد القمة كما كانت قبلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه
» دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي
» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "توطين " وظائف جديدة بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة