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للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي

الرياضة

جالطة سراي
جالطة سراي

أمير سعد

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المصريون

جالطة سراى

الدورى التركي

حقق جالطة سراى بطولة الدوري التركي للمرة الـ22 فى تاريخه، بعد فوزه على فريق اسطنبول باشاك شهير، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

سجل ثنائية فريق جالطة سراى، سفيان فيجولى و هنرى أونيكورو فى الدقيقتين 47 و64، بينما سجل هدف باشاك شهير الوحيد رياض باجيتش فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء.

ورفع جالطة سراى رصيده للنقطة 69 فى الصدارة متفوقًا بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه فريق باشاك شهير صاحب المركز الثانى برصيد 66 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، مع العلم أن جالطة سراى يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن منافسه. 


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