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خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

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امم افريقيا 2019
امم افريقيا 2019

أمير سعد

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المصريون

امم افريقيا

تذاكر

أعلن موقع "تذكرتى"، فتح الباب أمام الجماهير الراغبة فى حضور بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن أسعار التذاكر والتى جاءت كالتالى.. 150 جنيها للدرجة الثالثة، و 400 جنيهاَ للدرجة الثانية و600 جنيهاً للدرجة الأولى و500 جنيهاً للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التي لا يلعبها المنتخب المصري كالتالي: 100 جنيهاً للدرجة الثالثة، و300 جنيهاً للدرجة الثانية و500 جنيهاً للدرجة الأولى.

وبالمقارنة بين أسعار تذاكر في البطولات القارية ،  تعتبر أسعار بطولة أفريقيا في مصر 2019 هي الأرخص علي الاطلاق ضمن البطولات القارية علي مستوي العالم ، فيما تعتبر أسعار تذاكر بطولة كوبا أمريكا هي الأغلي سعراً  بين البطولات القارية  ثم يأتي بعدها بطولة أمم أوربا وكأس أمم اسيا ودوري ابطال اوربا.

وأصبح من السهل على الجماهير فى مصر والعالم أجمع، حجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا، عن طريق زيارة الموقع الرسمى للحجز www.tazkarti.com ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id " وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا، "اليوم السابع" يستعرض الخطوات التى من المقرر أن يتبعها الجمهور لحجز تذكرة أمم أفريقيا 2019.

أولاً مراحل الاشتراك فى الموقع

الخطوة الأولى

فور الدخول إلى الموقع يتم اختيار الحصول على "fan id "، ومن ثم تحديد جنسية المشجع سواء كان مصريا أو ينتمى لأى جنسية أخرى.

الخطوة الثانية

يدخل المشجع بياناته على الموقع وتتضمن أولا إدخال الدولة التى ينتمي إليها، ثم اللغة، ثم البريد الإلكترونى الخاص به، وأخيراً يتم إدخال رقم الهاتف وانتظار ارسال الكود عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

الخطوة الثالثة

بعد تأكيد الرقم الذى تم إرساله عبر رسالة نصية إلى الهاتف، يتم الدخول إلى المرحلة الثالثة حيث يدخل المشجع بياناته الشخصية مثل الإسم الأول ثم الإسم الأوسط والإسم الأخير، بعد ذلك يتم إدخال إسم الأم كاملاً، وفصيلة الدم والجنس. 

الخطوة الرابعة

يدخل الفرد رقمه القومى الموجود فى البطاقة الشخصية وصورة شخصية.

وبذلك يتمكن الفرد من الوصول للمرحلة الأخيرة في الاشتراك بموقع تذكرتى ليبدأ بعد ذلك مرحلة حجز وشراء التذاكر والتى نعرضها فى السطور التالية:

ثانياً مرحلة شراء تذاكر المباريات

حجز التذاكر فى 6 ملاعب

تقام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على ست ملاعب تم اختيارها لاستضافة بطولة الكان حيث تم إغلاق هذه الملاعب منذ فترة من أجل إعدادها لاستقبال المباريات وهي ( استاد القاهرة الدولي، السلام، الدفاع الجوي، الأسكندرية، السويس، الاسماعيلية) وفور الدخول على موقع تذكرتي والضغط على "purchase tickets "، يتم عرض المباريات المرتقب إقامتها على الملاعب المختلفة.

الخطوة الثانية

يستعرض الموقع في هذه الخطوة المباريات المقامة على كل ملعب ويتم الضغط على " book ticket " المحددة باللون الأخضر ومتابعة الخطوات.

الخطوة الثالثة

فور الضغط على حجز تذكرة يستعرض الموقع الحساب الذي يقوم الفرد بإدخالة وكلمة السر لحجز تذكرة المباراة .

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