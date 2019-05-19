استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

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أفاد بيان للجيش العراقي، وتقارير إخبارية بسقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، ليل الأحد، ما أدى إلى انفجار كبير.

وبحسب بيان للجيش العراقي فإن سقوط الصاروخ في المنطقة التي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية ”لم تنتج عنه لا إصابات“.

وتحدثت تقارير إخبارية بأن الصاروخ مجهول المصدر ”سقط على مقربة من مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية“.

وكان شهود عيان قد قالو في وقت سابق إنهم سمعوا دوي انفجار في وسط بغداد، كمل قال مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد، إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء.

وطالبت أمريكا موظفيها غير الدائمين بمغادرة العراق وتبعها عدة دول أخرى، جراء التهديدات الأمنية منذ اتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران.


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