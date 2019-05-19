» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح

19 مايو 2019 - 07:41 م

عبر النجم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، ومحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز، عن دعمهما لعمر صلاح الحارس الشاب لنادي الزمالك الذي سيخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي .

وقال إكرامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد: "كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم، بالتوفيق يا بطل ."

ونشر "قفشه"، صورة لعمرو صلاح عبر تويتر وعلق عليها قائلا، "كل التوفيق لك يا أخويا"

ويفقد الزمالك خدمات حارسه محمود عبدالرحيم "جنش" في مواجهة نهضة بركان نتيجة الإيقاف بسبب تعرضه للطرد أمام النجم الساحلي التونسي .

وتعرض الحارس الثاني عماد السيد للإصابة في مباراة الداخلية بالدوري الممتاز، وهو ما جعل الحارس الشاب عمر صلاح الخيار الوحيد بالنسبة للجهاز الفني في مباراة الذهاب .

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان في منتصف الليل بتوقيت القاهرة، قبل أن يخوض لقاء العودة في الأسكندرية الأحد المقبل.