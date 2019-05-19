الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

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الملك سلمان

النيابة العامة

أمر ملكى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  أمراً ملكياً، يقضي بترقية 303 من أعضاء النيابة العامة على مختلف درجات سلك أعضاء النيابة القضائي.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب هذا الأمر الملكي، مؤكداً أن ذلك يأتي تتويجاً من الملك سلمان وتعزيزاً للدعم اللا محدود الذي تحظى به النيابة العامة والاهتمام البالغ من خادم الحرمين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبما يرسخ من مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقا للتطلعات الكريمة في هذا الشأن، حسب صحف محلية.

وسأل الشيخ المعجب المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يحفظه وولي عهده ويديم عزهما، وأن يوفق اعضاء النيابه لاداء الأمانه الملقاه على عاتقهم وخدمة وطنهم بكل أمانه وإخلاص.

وعلى الجانب الآخر استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه؛ يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الإفتاء.

ونقل رئيس مجلس الإفتاء إلى خادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.



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