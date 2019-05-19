» "الخشت": مجانية التعليم لمن يستحقها واجب علي الجامعة

19 مايو 2019 - 06:24 م

دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جميع المصريين وكافة أطياف المجتمع المدني إلي القيام بدورهم في التبرع للفرع الدولي لجامعة القاهرة غير الهادف إلى الربح، مؤكدًا أن الفرع الدولي ليس جامعة أجنبية، ولا فرعا لجامعة أجنبية، وإنما جزء أصيل من الجامعة الأم مثله مثل أي جزء فيها، غير هادف للربح، متاح للمصريين جميعا وفق القانون والمعايير الأكاديمية والشروط العلمية للقبول.

ويقدم الفرع الدولي منحا مجانية للطلاب المصريين المتفوقين، وبالمصاريف للطلاب الوافدين والأجانب، وسوف يتم إنفاق دخل الفرع الدولي على دعم مجانية التعليم بالجامعة الأم وعلي تعليم المصريين المتفوقين بالفرع الدولي ايضآ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن مجانية التعليم لمن يستحقها واجب علي الجامعة والتزام وطني لن نحيد عنه، قائلًا إن ذلك يأتي في إطار السعي لأن يكون في مصر خريجون جدد في تخصصات المستقبل بمناهج ونظم تعليمية جديدة واحتضان الطلاب المتفوقين في بيئة ابداعية ، ومن أجل جامعة من الجيل الرابع تواكب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وأيضًا من أجل جامعة غير هادفة للربح نستعيد بها قيم وتقاليد الآباء المؤسسين للجامعة الأم.

وتابع الخشت، إن الفرع الدولي يقوم على درجات علمية مزدوجة ومشتركة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية تحت الإدارة الكاملة لجامعة القاهرة، وطبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، موضحًا أنه أن الفرع الدولي يقوم علي الشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة، ومشير? إلي أنه تم إحراز خطوات كبيرة في مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، بما يساهم في تفعيل دور الفرع في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الجامعة ودورها الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي في كافة المجالات التعليمية والبحثية والخدمية والمجتمعية.

وأضاف ، أن الفرع الدولي يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة المتكافئة مع تلك المؤسسات وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر، بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدي الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنات للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية في مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل في السوق العالمي، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة في بيئة عالمية تفاعلية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي للفرع الدولي منتصف 2020، وذلك عندما تمكن الجامعة من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المرحلة الأولى للفرع الدولي، لافتًا إلي أنه تم وضع مخطط الفرع الدولي، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب إحتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمي والعالمي مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة،لافتا إلى، أن العمل يتم بشكل جاد، حيث تعدت معدلات التنفيذ بالمبنى الرئيسي 75% من الهيكل الخرساني والمباني في مدة تنفيذية أقل من عام.