دلالات دعوة رئيس الجمهورية السابق للتبرع

19 مايو 2019 - 06:06 م

حدثني صديق عزيز في نبرة كلها حزن وإستياء قد تصل لدرجة الإحباط الشديد وكان السبب هو سماعه صوت المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق في إذاعة القرآن الكريم وهو يناشد الناس ويدعوهم للتبرع لإحدي المستشفيات ضمن إعلانات التبرعات تلك والتي تحتل مساحة من الوقت ليست بالقليلة في إذاعة للقرآن الكريم؟، لكنني راجعته في أنه قد يكون سمع بالخطأ لكنه أكد لي أن الإعلان بصوت الرجل الجليل والذي ذكر إسمه بمثابة إمضاء في آخر الإعلان.قلت لصديقي وما الذي يضايقك في أمر كهذا وهو في النهاية المقصود به حث الناس علي فعل الخير والتبرعات، لكنه غضب علي كلامي هذا وقال بقطع النظر علي ما يشوب حملات التبرعات تلك- والتي زادت بصورة غير مسبوقة- من علامات إستفهام علي مآلات الأموال حصيلة الحملات لأنه وكما يعرف الجميع كانت هناك مشكلة كبيرة وشهيرة منذ أشهر قادها الأستاذ وحيد حامد فيما يخص فساد مالي وإداري قيل أنه في مستشفي شهير للسرطان وقائم وإنشيء علي التبرعات منذ عقود.



يري صديقي أنه مهما كان نبل الهدف وخيرية مقصده فإنه لا يبرر مطلقاً الإستعانة بشخص جليل رأس المحكمة الدستورية ورأس البلد وجلس علي كرسي الحكم لبلد بحجم ومكانة مصر، وقد يكون من الأوقع والأنسب كما تفعل بعض الدول في بعض الحملات-وليس بالضرورة للتبرع- قيام فنان معروف أو رياضي مشهور وغيره من الشخصيات العامة والتي لها مصداقية عند الناس، لكن إقحام السيد المستشار عدلي منصور وهو شخصية معروفة عالمياً في حملات التبرع قد يعطي إنطباعاً سلبياً عن حال البلد والذي ومن ثم ينعكس بالسلب علي الإستثمارات التي نرجوها من الخارج ونتمني أن تزداد!!!.



منهج الإستسهال في بعض الأمور والخوض فيما لا تقدره بعض العقول التي تعودت علي الفهلوة والتي لا تدري حجم التداعيات الناتجة عنها وهو أمر قد يكون هيناً عند البعض وهو عند الآخرين شديداً، ما الذي كان يفكر فيه أو يهدف إليه من تفتقت به قريحته من مسئولي الإذاعة كي يستغل شخص رئيس الجمهورية السابق للإعلان عن التبرعات، هل هي المصداقية في وظيفة الرجل السابقة أم عمره ووقاره؟، أم أننا من الآخر نفعل وكما يقول العامة "أي شيء وخلاص"؟.



