  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم
جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا بالدوري

"جريشه" حكماً لنهائي أبطال إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يطلق التميمة الرسمية لأمم إفريقيا

شاهد.. لقطات صعبة في حادث انفجار سيارة الدقي

انفجار جسم غريب بالقرب من أتوبيس سياحي بالهرم

صلاح

"صلاح" يحصد الـ11 في قائمة الأسرع بالبريميرليج

الخشت

«الخشت» يطالب النواب بـ7 مليارات جنيه

الغاز المسال لقطر من الامارات

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

الخضروات في المغرب

عاصمة عربية تحتفل بأسعار البصل في رمضان

ارشيف

فيديو نادر لرجل الحرب الأول بالسعودية عن الحوثيين

امم افريقيا

الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019

السعودية

قرار تاريخي في السعودية.. تعرف عليه

«الخشت» يطالب النواب بـ7 مليارات جنيه

آخر الأخبار

الخشت
الخشت

أسامه عبدالله

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

#

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

#

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

#

عكاشة لـ"المصريين": إحنا بنضيع

البرلمان

النواب

لجنة التعليم

الخشت

ميزانية الجامعة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت تقديراتها لمشروع موازنة 2019/ 2020 بحيث ترتبط بخطة الدولة ومفهوم الاستدامة التى تقوم عليها استراتيجية الدولة "رؤية 2030"، موضحاً أن الجامعة انتهت من تشغيل 124 برنامجاً تعليمياً جديداً، وطورت 31 معملاً.

وأضاف الخشت، فى كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور سامى هاشم، قائلاً: "راعينا مؤشرات الاقتصاد القومى عند وضع موازنتنا، وطلبنا إدراج 7 مليارات و300 مليون جنيه، وفوجئنا باعتماد وزارة المالية 5 مليارات فقط، ويصعب تدبير الفارق من التمويل الذاتى"، مشيراً إلي أن اعتمادات المستشفيات الجامعية بلغت مليار جنيه، فى حين طلبت الجامعة مليارين و200 مليون جنيه.

وأوضح "مشروع معهد الأورام القديم يتكلف 320 مليون جنيه، ودبرنا 160 مليونا من التبرعات خلال العام الجارى"، لافتا إلى أن تطوير المعهد سيزيد طاقته الاستيعابية بنسبة 30%، بينما لم تُدرج له أية مخصصات فى موازنة السنة المالية الجديدة 2019/ 2020.

وأكد الخشت، أن تطوير طوارئ قصر العينى القديم يتكلف 130 مليون جنيه، وأن العام الماضى شهد تدبير 50 مليونا لبدء التطوير، وتتبقى 80 مليون جنيه لإنهاء أعمال التطوير، موضحا أن مشروع فرع الجامعة الدولى سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد، بسبب الطلبة الوافدين، ورغم تلك الأهمية لم تخصص له أية اعتمادات مالية فى الموازنة العامة الجديدة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على تقديره لدور الدولة فى المشروعات القومية والجهود المبذولة فيها، لكنه أعلن فى الوقت نفسه تمسكه بالمقترح الذى وضعته الجامعة لموازنتها، موضحاً أن مصر عانت كثيراً من الإرهاب والتطرف، وأن مكافحتهما تحتاج للوعى والتأسيس الجيد للطلاب، والعمل على طرق التفكير والعقل، مختتماً: "جامعة القاهرة تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها، وبدأت أكبر مشروع لنشر التفكير العقلانى النقدى، الذى أصبح مقرراً دراسياً على طلاب القاهرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة
» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص
» احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى
» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"
» احذر هذه الأطعمة خلال وجبة الإفطار
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة
» هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"
» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين
» أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟
» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة