"صلاح" يحصد الـ11 في قائمة الأسرع بالبريميرليج

19 مايو 2019 - 03:10 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي المرز الـ11 فى قائمة أسرع اللاعبين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية أن سرعة "صلاح" بلغت 34.95 كيلو متر، لافتة إلى نجاح النجم المصرى وتفوقه على العديد من مدافعى أندية "البريميرليج" بسبب سرعته الكبيرة.

ولم يكن محمد صلاح اللاعب الوحيد من نادى ليفربول الذى تواجد فى قائمة أسرع اللاعبين بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما حل ديفوك أوريجى فى المركز الثامن، بعدما وصلت سرعته داخل أرض الملعب إلى 35.4 كيلو متر فى الساعة.

وحل فوسو منساه لاعب فولهام فى صدارة قائمة أسرع اللاعبين بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما وصلت سرعته 35.32 كيلو متر فى الساعة، متفوقاً على كايل والكر لاعب مانشستر سيتي الذى بلغت سرعته داخل أرض الملعب 35.27 كيلو متر فى الساعة.

وجاء بقية القائمة كالتالى..

3- روبن فيناجرى لاعب ولفرهامبتون الذى وصلت سرعته إلى 35.20 كيلو متر فى الساعة.

4- ليروى سانى لاعب مانشستر سيتى بعدما بلغت سرعته 35.18 كيلو متر فى الساعة.

5 - ديالدرى الدين لاعب نيوكاسل يونايتد الذى وصلت سرعته إلى 35.17 كيلو متر بالساعة.

6- جيرارد ديلوفو لاعب واتفورد الذي بلغت سرعته 35.16 كيلو متر في الساعة.

7- فيليبي أنديرسون لاعب وست هام الذي بلغت سرعاه 35.11 كيلو متر في الساعة.

8- ديفوك أوريجي لاعب ليفربول بعدما وصلت سرعته إلى 35.4 كيلو متر في الساعة.

9- سيرجيو ريكو حارس فولهام بعدما وصلت سرعته إلى 35.1 كيلو متر فى الساعة.

10- فان انهولت لاعب كريستال بالاس الذى وصلت سرعته إلى 34.96 كيلو متر بالساعة

11- محمد صلاح لاعب ليفربول الذى بلغت سرعته 34.95 كيلو متر فى الساعة

12- ايزاك مبينزا لاعب هدرسفيلد تاون الذي بلغت سرعته 34.95 كيلو متر فى الساعة.