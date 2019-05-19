» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص

19 مايو 2019 - 01:43 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، فيديو مصورًا لأحد الشيوخ وكتب النشطاء تعليقا عليه: "موسى بابندا.. أسلمَ قبل 11 عاما، ودعا أعضاء الكنيسة في قريته إلى الإسلام، فأسلموا، ودعا قومه فأسلم معه أكثر من 6 آلاف شخص منهم حفظه الله ونفع به".

وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال جاسون: "وعندنا أناس مسلمين بالولادة يريدون أن يدخلوا الجنة بجواز تهم وجنسياتهم وقبائلهم لا صلاة ولا عبادة ولا تقوى".

وأضافت وسام عباس: "الله متم نوره و لو كره الكافرون",

وتابع أحمد سالم: "الله اكبر... اللهم عزز دينك وانصر عبادك المؤمنين".



