  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
الغاز المسال لقطر من الامارات

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

الخضروات في المغرب

عاصمة عربية تحتفل بأسعار البصل في رمضان

ارشيف

فيديو نادر لرجل الحرب الأول بالسعودية عن الحوثيين

امم افريقيا

الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019

السعودية

قرار تاريخي في السعودية.. تعرف عليه

هانى أبو ريدة

طلب استجواب من "فيفا" لهاني أبوريدة.. تعرف على السبب

مظاهرات

في يوم الطالب.. مسيرات حاشدة تطالب بتنحى رموز بوتفليقة

أرشيفية

تعرف على أول حالة "خلع" عند الفراعنة

جروس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام «بركان»

فريق أيسلندي يرفع علم فلسطين بتل أبيب

فريق أيسلندي يتحدى إسرائيل ويرفع علم فلسطين بتل أبيب

احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى

الصفحة الأخيرة

لمبات ليد
لمبات ليد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

السعودية ترفع إنتاج النفط لـ10 ملايين برميل

#

ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

#

احذر.. قد تصاب بـ"العمى" بهذه الحركة

#

عزل وسجن ترامب في يد هذا الرجل

انهيار

العقارات

انهيار عقار

انهيار عقار فى عابدين

كشفت السلطات الصحية في فرنسا عن أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"LED" خطيرة على العيون، وقد يصل تأثيرها السلبي حد فقدان البصر.

وأوضحت السلطات أن هناك أدلة جيدة تظهر وجود ما أسمته "آثار تسمم ضوئي" نتيجة التعرض للضوء الأزرق الصادر عن مصابيح LED ، بحسب ما أوردت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وقالت الوكالة الفرنسية للأغذية والصحة والسلامة البيئية إن تعرض الإنسان بكثافة إلى هذا الأمر قد يؤدي إلى تدمير شبكية العين، إلى جانب إحداث اضطرابات في النوم.

وأشارت إلى أن الضوء الأزرق يؤدي إلى ما يعرف بـ" الضمور البقعي"، وهو أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان البصر لدى الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 50 عاما، إذ يؤدي إلى تلف منطقة البقعة قرب مركز الشبكية، وهي الضرورية من أجل الرؤية.

وقالت الوكالة الفرنسية إنه لا دليل يثبت قدرة الأدوات الحالية للوقاية، مثل: الشاشات المضادة للضوء الأزرق، والنظارات، والفلاتر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة
» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص
» احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى
» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"
» احذر هذه الأطعمة خلال وجبة الإفطار
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة
» هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"
» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين
» أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟
» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة