في يوم الطالب.. مسيرات حاشدة تطالب بتنحى رموز بوتفليقة

19 مايو 2019 - 01:08 م

خرج آلاف الطلبة الجزائريين، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، اليوم الأحد، احتفالاً باليوم الوطني للطالب.

واحتشد الطلبة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، رافعين شعارات رافضة للانتخابات ومطالبة بتنحي رموز نظام بوتفليقة.

وحاول المتظاهرون التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الاعتصام ببناية البريد المركزى.

ويسعى الطلبة من خلال هذه التحركات إلى التأكيد على إصرارهم وتمسكهم بمطالبهم الرافضة لمشاركة الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"، في المرحلة الانتقالية وفي تنظيم الانتخابات القادمة ـ وفقًا لـ"رويترز".