  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
الغاز المسال لقطر من الامارات

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

الخضروات في المغرب

عاصمة عربية تحتفل بأسعار البصل في رمضان

ارشيف

فيديو نادر لرجل الحرب الأول بالسعودية عن الحوثيين

امم افريقيا

الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019

السعودية

قرار تاريخي في السعودية.. تعرف عليه

هانى أبو ريدة

طلب استجواب من "فيفا" لهاني أبوريدة.. تعرف على السبب

مظاهرات

في يوم الطالب.. مسيرات حاشدة تطالب بتنحى رموز بوتفليقة

أرشيفية

تعرف على أول حالة "خلع" عند الفراعنة

جروس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام «بركان»

فريق أيسلندي يرفع علم فلسطين بتل أبيب

فريق أيسلندي يتحدى إسرائيل ويرفع علم فلسطين بتل أبيب

النيابة والادعاء المدني يطالبان برد هيئة محكمة قضية التلاعب بالبورصة

قضايا وحوادث

اختراق "موساك" فضح علاء وجمال مبارك
اختراق "موساك" فضح علاء وجمال مبارك

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

#

جمال مبارك يدافع عن نفسه أمام المحكمة:«أنا متقبل..دول ذنبهم إيه؟»

#

ننشر مرافعة دفاع المتهم الأول فى"التلاعب بالبورصة''

علاء وجمال مبارك

التلاعب فى البورصة

محاكمة علاء مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لجمال مبارك فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لطلبات النيابة العامة والمحامى بالحق المدنى.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة
» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص
» احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى
» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"
» احذر هذه الأطعمة خلال وجبة الإفطار
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة
» هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"
» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين
» أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟
» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة