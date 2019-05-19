  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبير: "الرئيس" تدبير من الله لإنقاذ مصر

خطيبة خاشقجي

خطيبة خاشقجي تنشر صورتها مع "المرأة القوية"

عبد المنعم ابو الفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بالغردقة

معلمة تقتحم صيدلية بـ"مطواة" لمحاولة سرقتها

تابلتن

استمرار وقوع السيستم.. والمدارس تنتظر قرار الوزير

زيدان

مفاجأة.. "زيدان" يهدد بالرحيل عن مدريد

بالفيديو.. والدة خالد سعيد : بشكر مبارك لكشفه الفساد

وفاة والدة خالد سعيد

سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

عادل

عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

فريق أيسلندي يتحدى إسرائيل ويرفع علم فلسطين بتل أبيب

عرب وعالم

علم فلسطين في تل ابيب
علم فلسطين في تل ابيب

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل بشرط

#

إسرائيل تعلن حظر التجول بـ 6 مناطق

#

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة بعد إغلاقها أسبوعًا

#

إسرائيل تهدد باستخدام «قوة لا هوادة فيها» ضد الفلسطينيين بغزة

تل ابيب

علم فلسطين

يوروفيجن

رفع الفريق الأيسلندي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» التي أقيمت في إسرائيل، علم فلسطين أثناء التصويت.

فيما سارع منظمو الحفل إلى مصادرة العلم الفلسطيني من الفريق.

ولم تخل مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» هذا العام من الرسائل السياسية، حيث شهدت فقرة مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، مادونا، (كانت ضيفة على المهرجان) في الليلة الختامية للمسابقة رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي. فقد رافق أغنية مادونا ظهور فتى وفتاة وهما يرقصان خلفها، بجوار بعضهما البعض، حيث ظهر العلم الإسرائيلي مرسوما على قميص الفتى من الخلف، بينما ظهر العلم الفلسطيني مرسوما على قميص الفتاة.

وكانت مادونا قد رفضت الدعوات إلى عدم مشاركتها في نهائيات مسابقة «يوروفيجن» في تل أبيب، باعتبارها واجهة لتجميل الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقالت المغنية الأمريكية معلقة على ذلك إن الموسيقى توحد الناس، وإنها حضرت بسبب الموسيقى وليس لأسباب سياسية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين
» أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟
» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب
» 4 أمراض يسببها الجلوس لفترات طويلة
» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة