» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب

19 مايو 2019 - 12:34 م

اضطر عشرات التجار فى بيروت بسبب تدهور الوضع الاقتصادى إلى غلق محالهم ومؤسساتهم التجارية في مناطق معروفة بنشاطها التجاري في العاصمة بيروت كالحمرا ومار الياس وبربور والأشرفية وغيرها.



هذا الوضع أشارت إليه مرارًا جمعية تجار بيروت، التي أعلنت مؤخرًا عن إغلاق حوالي مئتي محل تجاري في بيروت، عازية السبب إلى الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ونقص في السيولة.



وحذرت الجمعية من أنّ القطاع التجاري أصبح في دائرة الخطر، وأنّ استمرار الوضع الراهن يهدّد باقي المؤسسات والمحال التجارية في بيروت.

وقال رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، إنّ إقفال المؤسسات والمحال التجارية أضحى أمرًا واقعًا، بصرف النظر عن الارقام، موضحًا أنّه يأتي نتيجة تردي الواقع الإستهلاكي في البلد، وتراجع في حركة بيع التجزئة والإستهلاك بشكل عام، وهي مسألة مرتبطة بالانكماش الإقتصادي الحاصل .

وأضاف عربيد حول تأثير الإجراءات التقشفية في الموازنة على الحركة التجارية التي تشهد تراجعًا، لم ينف ارتداداتها السلبية على حال الركود والانكماش الحاصل قائلًا: "تدخل هنا السياسة والرؤية المالية المطلوبة في مشروع الموازنة، وفي غيرها من القرارات، التي من خلالها نجد طرقًا لتحفيز الإستهلاك وخلق نمو، ومن ناحية ثانية هناك حكم الضرورة الذي يلزمنا بإتخاذ اجراءات في الموازنة بحكم التراكم السلبي القديم".