  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:06 م
بحث متقدم
فريق أيسلندي يرفع علم فلسطين بتل أبيب

فريق أيسلندي يتحدى إسرائيل ويرفع علم فلسطين بتل أبيب

الرئيس السيسي

خبير: "الرئيس" تدبير من الله لإنقاذ مصر

خطيبة خاشقجي

خطيبة خاشقجي تنشر صورتها مع "المرأة القوية"

عبد المنعم ابو الفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بالغردقة

معلمة تقتحم صيدلية بـ"مطواة" لمحاولة سرقتها

تابلتن

استمرار وقوع السيستم.. والمدارس تنتظر قرار الوزير

زيدان

مفاجأة.. "زيدان" يهدد بالرحيل عن مدريد

بالفيديو.. والدة خالد سعيد : بشكر مبارك لكشفه الفساد

وفاة والدة خالد سعيد

سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب

عرب وعالم

بيروت
بيروت

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو

#

موريتانيا.. مسيرة تطالب بالقضاء "الكامل" على الرق

#

"جوتشى" الإيطالية تختار "دينا" كواجهة إعلانية لعام 2019

#

حريق بممر الراعي الصالح بشبرا مصر

اضطر عشرات التجار فى بيروت بسبب تدهور الوضع الاقتصادى إلى غلق محالهم ومؤسساتهم التجارية في مناطق معروفة بنشاطها التجاري في العاصمة بيروت كالحمرا ومار الياس وبربور والأشرفية وغيرها.

هذا الوضع أشارت إليه مرارًا جمعية تجار بيروت، التي أعلنت مؤخرًا عن إغلاق حوالي مئتي محل تجاري في بيروت، عازية السبب إلى الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ونقص في السيولة.

وحذرت الجمعية من أنّ القطاع التجاري أصبح في دائرة الخطر، وأنّ استمرار الوضع الراهن يهدّد باقي المؤسسات والمحال التجارية في بيروت.

وقال رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، إنّ إقفال المؤسسات والمحال التجارية أضحى أمرًا واقعًا، بصرف النظر عن الارقام، موضحًا أنّه يأتي نتيجة تردي الواقع الإستهلاكي في البلد، وتراجع في حركة بيع التجزئة والإستهلاك بشكل عام، وهي مسألة مرتبطة بالانكماش الإقتصادي الحاصل .

وأضاف عربيد حول تأثير الإجراءات التقشفية في الموازنة على الحركة التجارية التي تشهد تراجعًا، لم ينف ارتداداتها السلبية على حال الركود والانكماش الحاصل قائلًا: "تدخل هنا السياسة والرؤية المالية المطلوبة في مشروع الموازنة، وفي غيرها من القرارات، التي من خلالها نجد طرقًا لتحفيز الإستهلاك وخلق نمو، ومن ناحية ثانية هناك حكم الضرورة الذي يلزمنا بإتخاذ اجراءات في الموازنة بحكم التراكم السلبي القديم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين
» أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟
» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب
» 4 أمراض يسببها الجلوس لفترات طويلة
» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة