» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين

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الأرض

زهرة القمر

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرض الأرض لظاهرة "القمر الأزرق"، حيث تعرضت لهذه الظاهرة يوم أمس  لآخر مرة في هذا العقد.

ولا يرتبط اسم "القمر الأزرق" ارتباطًا مباشرًا بتغيير في لونه، على الرغم من وجود حالات، على سبيل المثال، أمس، عندما يكون القمر ملونًا باللون الرمادي المائل إلى الأزرق أو الأزرق، لكن المصطلح يستخدم بين العلماء والخبراء للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، أو اكتمال بدر القمر في فصل من فصول السنة. حيث يكتمل القمر عادة ثلاث مرات في السنة، ولكن في ظاهرة "القمر الأزرق" يكتمل أربع مرات، والاكتمال الثالث للقمر يسمى "القمر الأزرق". والمرة المقبلة سيحدث هذا مرة أخرى فقط في عام 2021، وفقا لزفيزدا.

واسم الظاهرة الكامل هو" زهرة القمر الأزرق الكاملة"، حيث غالبا ما يظهر في الربيع، حين تبدأ الأزهار بالتفتح، مبينة أن الأمر يحصل عادة مرة واحدة كل سنتين أو 3 سنوات.

شاهد الفيديو من هنا

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