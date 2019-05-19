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بعد ارتفاع درجات الحرارة..

أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟

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الماء
الماء

متابعات-علا خطاب

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أطباء

درجة حرارة

تناول الماء

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يتساءل الكثير من الناس، ما إذا كان الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ، لذا سنسلط الضوء على أهمية وأضرار كل منهما.

فوائد الماء البارد:

-تخفيض درجة حرارة الجسم أو تعديلها.

– تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس.

– يساعد على فقدان الوزن لأنه يحارب دهون البطن، فعال بعد التمارين الرياضية.

أضرارها

-تقليص الأوعية الدموية.

– تعسير عملية الهضم.

– إفراز مخاط زائد في الجهاز التنفسي.

– يرفع خطر الإصابة بالتهاب الحلق.

فوائد الماء الدافئ :

– التخفيف من الألم وتقليل التوتر.

– المساعدة على الاسترخاء.

– محاربة التورم في الحلق ومفيد للحلق الجاف.

-تحسين الدورة الدموية.

-إخراج السموم من الجسم.

– يعالج احتقان الأنف.

وبناءً على فوائد وأضرار كلاً منهما، نصح الأطباء بعدم الإكثار من شرب أحدهما، وبضرورة الموازنة بينهما حسب وضعية الجسم والظروف حوله.


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