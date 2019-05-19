» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن السن الأنسب لإنجاب الأطفال لدى الرجال، هو قبل بلوغ الـ35 عامًا، لتجنب الأضرار الصحية لزوجاتهم وأطفالهم، أجريت في جامعة روتجرز الأمريكية.

وأوضحت أن "الرجال"، كالنساء، يمكن أن تكون لديهم ساعة بيولوجية موقوتة"، موضحين أنه بعد 40 سنة من البحث المستمر في هذا الإطار، فقد تم الاكتشاف أنّ الرجال الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً أقل خصوبة نسبياً، والإنجاب بعد هذه السن يزيد خطر إصابة الزوجات في خلال الحمل بارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى مرض سكري والولادة المبكرة".

وأضافت الدراسة أنّ "أطفال الآباء الأكبر سناً، هم أكثر عرضةً للولادة المبكرة أو الموت في الرحم، بالإضافة إلى معاناتهم من ضعف في الصحة، انخفاض في الوزن عند الولادة، الإصابة بأمراض القلب أو سرطان الأطفال أو التوحد".

ووفقًا للصحيفة، فإن "هذه التأثيرات السلبية تعود إلى الانخفاض الطبيعي في مستويات هرمون التستوستيرون مع التقدم في العمر، فالحمل المبكر أو تخزين الحيوانات المنوية لاستخدامها لاحقاً، يُمكن أن يقلّل من المخاطر الصحية للأم والطفل".