  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبير: "الرئيس" تدبير من الله لإنقاذ مصر

خطيبة خاشقجي

خطيبة خاشقجي تنشر صورتها مع "المرأة القوية"

عبد المنعم ابو الفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بالغردقة

معلمة تقتحم صيدلية بـ"مطواة" لمحاولة سرقتها

تابلتن

استمرار وقوع السيستم.. والمدارس تنتظر قرار الوزير

زيدان

مفاجأة.. "زيدان" يهدد بالرحيل عن مدريد

بالفيديو.. والدة خالد سعيد : بشكر مبارك لكشفه الفساد

وفاة والدة خالد سعيد

سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

عادل

عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

استمرار وقوع السيستم.. والمدارس تنتظر قرار الوزير

آخر الأخبار

تابلتن
تابلتن

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: دعونا نلطم في صمت

#

بالأرقام.. "الوزير" يجنى أول ثمار قراراته

#

موسى: "الوزير مش سهل هيجيبك هيجيبك"

#

"الوزير": السكة الحديد تخسر 4 مليارات جنيه سنويًا

طوخ

سرقة الصيدليات

اقتحام صيدلية

قال أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة أم الأبطال، بمنطقة الهرم ومدرسة الأوقاف للبنات، ومدرسة السعدية بالجيزة، إن سيستم الامتحان الإلكتروني لم يعمل مع الطلاب، وتنتظر هذه المدارس قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل الامتحان للورقي.

وفي مدرسة هضبة الأهرام الثانوية الرسمية، تم تحويل الامتحان الإلكتروني للورقي بعد انتظار ساعة كاملة دون جدوى.

وفي محافظات قنا والأقصر والغربية والمنصورة، أكد عدد من أولياء الأمور وقوع السيستم الإلكتروني وتم تحويل الامتحان إلى ورقي، وذلك وفقا لما ذكر بالشروق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين
» أطباء يجيبون: هل الأفضل تناول الماء البارد أم الدافئ؟
» لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب
» 4 أمراض يسببها الجلوس لفترات طويلة
» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة