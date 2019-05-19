» 4 أمراض يسببها الجلوس لفترات طويلة

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رياضة

اكتئاب

دراسة امريكية

أثبتت دراسة بحثية أمريكية، أن من يقضون وقتًا طويلًا جالسين لديهم مستويات أعلى من الدهون الحشوية في منطقة البطن والأرداف، فضلًا عن العديد من المؤثرات الصحية السلبية الأخرى.

وأكثر الفئات التى تعانى من آلام الظهر بسبب الجلوس لفترات طويلة، أولئك الذين يمتهنون القيادة، والذين يجلسون أكثر من 6 ساعات يوميًا.

فيحتاج هؤلاء لممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

وارتبط الجلوس لفترات طويلة بأمراض أخرى كالسرطان والسمنة والسكرى والاكتئاب، والدراسة الأمريكية أثبتت أن الوقوف يقلل المخاطر الصحية إلى جانب ممارسة تمارين رياضية من 20 إلى 40  دقيقة يوميًا  تقلل وبشكل كبير من المخاطر الصحية  لدى الجالسين طويلاً.

وأكدت الدراسة أنها استغرقت  9 أعوام وأجريت على 150  ألف شخص.


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