» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب

19 مايو 2019 - 11:04 ص

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم فرض عقوبة على ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، على خلفية أحداث مباراة ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال أمام أياكس أمستردام.

وعوقب "بوكيتينو" بالإيقاف لمباراة واحدة أوروبيًا مع وقف التنفيذ بعد تأخر انطلاق مباراة الدور قبل النهائى بدورى أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام الفريق الهولندى.

وتعنى هذه العقوبة، وضع المدرب الأرجنتينى قيد الملاحظة، لكنه سيتمكن من حضور مواجهة فريقه توتنهام أمام ليفربول فى نهائى دورى الأبطال مطلع يونيو المقبل فى مدريد.

كما فرض الاتحاد القارى للعبة غرامة قدرها 10 آلاف يورو على توتنهام بسبب المخالفة نفسها فى حين شملت الاتهامات الموجهة إلى النادى اللندنى ارتكاب «تصرف غير لائق من مسئولين».

وفرض الاتحاد القارى غرامة على برشلونة قيمتها 20 ألف يورو بسبب «سوء التنظيم» خلال التعادل (1-1) مع توتنهام فى كامب نو بدور المجموعات خلال شهر ديسمبر الماضى.