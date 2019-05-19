» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب

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متابعات-علا خطاب

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من ضمن أسماء الله الحسنى "التواب" وفي ذلك وعد لكل من صدق التوبة بالعفو والمغفرة، كما يغفر الله لعابديه إن صدقوا التوبة مهما عظمت ذنوبهم كما جاء في قول المولى عز وجل: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

دعاء التوبة المستجاب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال:

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه،

غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.

أفضل أوقات إجابة الدعاء :

ويعد أفضلها الدعاء في الثلث الأخير من الليل.

وعند الآذان، والوقت بين الأذان وإقامة الصلاة.

كما أن وقت السجود، وبعد الانتهاء من الصلاة من الأوقات التى يزيد فيها رجاء الإجابة.

إلى جانت وقت نزول المطر.

كما أن وقت الإفطار من الصيام، من أكثر أوقات إجابة الدعاء.

وقد وردت العديد من الأحاديث التى تشير إلى وجود ساعة إجابة يوم الجمعة، وقد اختلف العلماء

في تحديدها وذلك لاختلاف الأحاديث في ذلك، ففي بعض الروايات أنها من حين صعود الإمام

إلى أن تقضى الصلاة،  وفي بعضها أنها آخر ساعة بعد العصر، لذلك يفضل الاجتهاد في الساعتين.


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