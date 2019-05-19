  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

عادل

عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

ترامب

تطور سريع.. أول نائب جمهورى يطالب بعزل "ترامب"

رانيا بدوي

حرب بين رانيا بدوي وبسمة وهبة.. ونشطاء: كيد نسا

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

"منصور" يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

الشيشة الالكترونية

رسميا.. رفع الحظر عن الشيشة والسجائر الإلكترونية بالسعودية

انيا

تصريح مفاجئ من إعلامية شهيرة عن الفاروق عمر

محمد مرسى

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

صورة الخبر

"ميدل إيست": مفاجآت في المنطقة بعد رمضان

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

قضايا وحوادث

محمد مرسى
محمد مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" فى "اقتحام الحدود"

#

بعد قليل.. محاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون

#

النيابة تحرج «مرسي» بقرار «العفو»

#

اليوم.. محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"
» المركزى يطرح أذون جديدة بـ17 مليار جنيه
» ينجب طفلًا من ابنته ويقتله بطريقة مروعة فى البساتين
» عامل يسحب "السيفون" على جنين ميت
» يحمي من السرطان.. 5 فوائد صحية للتمر
» نظر دعوى وقف برنامج رامز جلال.. اليوم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة