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بمستشفى بالصليب الأحمر ..

عامل يسحب "السيفون" على جنين ميت

عرب وعالم

عامل يسحب السيفون
عامل يسحب السيفون

متابعات - أمينة عبد العال

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قام عامل نظافة بمستشفى الصليب الأحمر  بالإقدام على فعل غريب دون قصد، حيث قام  بسحب سيفون المرحاض على جنين ميت.

وأشارت  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن العامل في مستشفى الصليب الأحمر في سايتاما، شمالي وسط اليابان، وأن أم الجنين التي تبلغ من العمر 36 عامًا كانت تعاني مخاض الإجهاض في الأسبوع الرابع عشر من الحمل، وأنه تم إدخالها إلى المستشفى، وفي اليوم التالي كانت ترقد في غرفة الولادة تحسبًا لأي طارئ، طلبت الذهاب إلى المرحاض لقضاء الحاجة، إذ نزل الجنين ميتا هناك، وفق ما أكد زوجها.

وتشير التقارير إلى أنها انتقلت بعد ذلك إلى غرفة مختلفة بناء على تعليمات من الفريق الطبي الذي كان ينوي فحص الجنين الميت، لكن أحد العمال بالمستشفى قام بتنظيف المرحاض الذي استخدمته المرأة، وسحب السيفون.

وبحسب تقارير طبية، فقد توقف قلب الطفل عن العمل قبل الولادة بأربعة أيام.

وقال الزوج إن المستشفى أرسل اعتذارا مكتوبا إلى العائلة.

وليس من الواضح ما إذا كان قد تمت معاقبة العامل، أو ما إذا كان الزوجان سيقاضيان المستشفى، كما أنه من غير المعروف من قام بقطع الحبل السري للجنين


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