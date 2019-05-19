» نظر دعوى وقف برنامج رامز جلال.. اليوم

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دعوى قضائية لوقف برنامج "رامز خارج نطاق الخدمة"

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من "ضياء الدين الجارحي"، المحامي، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال المذاع خلال شهر رمضان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم (43414 لسنة 73 قضائية) كلا من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة "إم بي سي منطقة حرة".

وذكرت الدعوى أنه لا يجوز الاستهزاء بالشخصيات العامة لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر، وقالت إن الاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما يعد إذاعته تضليلا إعلاميا واستهزاء بالأديان وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ.

وأضافت الدعوى أن المدعى عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم، وإنما يتم إذاعته في الدول الإسلامية للاستهزاء بعقيدة المواطنين، ظنا منه أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية وتناسى وجود الأزهر ودوره في حماية المجتمع من بث السموم، وفق الدعوى.


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