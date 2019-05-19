  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

عادل

عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

ترامب

تطور سريع.. أول نائب جمهورى يطالب بعزل "ترامب"

رانيا بدوي

حرب بين رانيا بدوي وبسمة وهبة.. ونشطاء: كيد نسا

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

"منصور" يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

الشيشة الالكترونية

رسميا.. رفع الحظر عن الشيشة والسجائر الإلكترونية بالسعودية

انيا

تصريح مفاجئ من إعلامية شهيرة عن الفاروق عمر

محمد مرسى

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

صورة الخبر

"ميدل إيست": مفاجآت في المنطقة بعد رمضان

خبير إعلامي:

3أخطاء جوهرية لـ "بي بي سي" ولم تعتذر

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أحمد موسي يشن هجومًا عنيفًا على «BBC» لهذا السبب

#

استثمارات هندية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

#

منع أغاني "مايكل جاكسون" من الإذاعة على "بي بي سي" .. لماذا؟

#

فستان "دولي شاهين" يثير أزمة .. والفنانة توضح: لم أكن عارية

القضاء الادارى

برنامج رامز جلال

رامز في الشلال

أكد ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن وسائل الإعلام الغربية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تابعة لمصالح مختلفة، وأحيانا متناقضة وأحيانا متصارعة.

وأضاف "عبد العزيز"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على "بي بي سي"، أن السبب في اعتقاد المصريين بوجود مؤامرة من هذه الوسائل، هو أنها ارتكبت أخطاء وانحيازات في فترة معينة وكانت هذه الانحيازات متكررة، والسبب الثاني وجود وسائل إعلام إقليمية تحرض على العنف، وهدفها تقويض الدولة المصرية.

وتابع أن هناك 3 أخطاء جوهرية وقعت فيها " بي بي سي" ولم يتم الاعتذار عنها، هي التي تسببت في تشويه صورتها لدى المصريين، حيث نشرت حصيلة خاطئة عن حادثة الواحات، ثم نشرت تقرير "زبيدة"، في 2018، والخطأ الثالث هو تقرير حملة "اطمن انت مش لوحدك"، مشددا على أن "بي بي سي" لم تعتذر عن ذلك.

وأشار الخبير الإعلامي إلى أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الوسائل على مؤامرة ضد مصر في وقت واحد، لأن مصالح "روسيا اليوم" مختلفة عن "بي بي سي"، ومختلفة عن "رويترز"، لأن هذه الدول لديها تناقض ثانوي أو رئيسي في بعض القضايا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"
» المركزى يطرح أذون جديدة بـ17 مليار جنيه
» ينجب طفلًا من ابنته ويقتله بطريقة مروعة فى البساتين
» عامل يسحب "السيفون" على جنين ميت
» يحمي من السرطان.. 5 فوائد صحية للتمر
» نظر دعوى وقف برنامج رامز جلال.. اليوم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة