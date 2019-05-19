مشجع لمانشستر سيتي ينفجر غضبا بسبب "صلاح"

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صرخ أحد مشجعي نادي مانشستر سيتي في وجه الصحفيين، بعدما توج فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي بسبب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ونشر روب هاريس، الصحفي الإنجليزي الذي يعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس، مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد".

وأضاف المشجع "لكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد. هذا ما تفعلونه فقط".

شاهد الفيديو من هنا 

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