موسى لـ"الإعلاميين": "عايزكم تعملوا اللي هقولكم عليه"

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طالب الإعلامي أحمد موسى، زملاءه الإعلاميين بمساندة نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية، قائلا لهم: "عايزكم تنسوا المشاكل وتعملوا اللي هقولكم عليه، شجعوا زمالك مصر، الإعلام في مصر تجاهل النادي العريق وكأنه لا يوجد نادي مصري ممثل في البطولة". 

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الزمالك يمثل مصر في البطولة وسيشرفنا ولا بد من دعمه بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وتابع: "الجميع سيهتف باسم نادي الزمالك في البطولة الكونفدرالية، مشددًا على ضورة دعم الإعلام للاعبي الزمالك في البطولة، معقبا: "نحتاج إلى مساندة قوية في البطولة".

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