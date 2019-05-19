الجبير يرد على تهديد "البغدادي"

19 مايو 2019 - 09:50 ص

نفى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، تصريحات الناشط الفلسطيني إياد البغدادي، الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السلطات السعودية له.

وقال "الجبير" للصحفيين: "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".