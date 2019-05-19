  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
بالفيديو.. والدة خالد سعيد : بشكر مبارك لكشفه الفساد

وفاة والدة خالد سعيد

سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

عادل

عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

ترامب

تطور سريع.. أول نائب جمهورى يطالب بعزل "ترامب"

رانيا بدوي

حرب بين رانيا بدوي وبسمة وهبة.. ونشطاء: كيد نسا

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

"منصور" يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

الشيشة الالكترونية

رسميا.. رفع الحظر عن الشيشة والسجائر الإلكترونية بالسعودية

انيا

تصريح مفاجئ من إعلامية شهيرة عن الفاروق عمر

محمد مرسى

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

البحرين تطالب مواطنيها مجددًا بمغادرة العراق وإيران" فورًا"

عرب وعالم

ملك البحرين
ملك البحرين

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا

#

قرار مفاجئ من أمريكا لموظيفها بمغادرة العراق

#

ميركل: مستمرون في دعم العراق أمنيًا

#

وزير عراقي: نحتاج أكثر من تريليون دولار لإعادة الإعمار

العراق

إيران

البحرين

طلبت دولة البحرين مواطنيها بمغادرة العراق وإيران فورًا خوفًا من أي تطورات التوتر في المنطقة.

وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة "فوراً" لسلامتهم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دعت وزارة الخارجية كل المواطنين المتواجدين في إيران، والعراق إلى ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.

وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية: "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"
» المركزى يطرح أذون جديدة بـ17 مليار جنيه
» ينجب طفلًا من ابنته ويقتله بطريقة مروعة فى البساتين
» عامل يسحب "السيفون" على جنين ميت
» يحمي من السرطان.. 5 فوائد صحية للتمر
» نظر دعوى وقف برنامج رامز جلال.. اليوم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة