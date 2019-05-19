» شاهد أول ظهور لنجل "رضا عبد العال"

19 مايو 2019 - 08:06 ص

ظهر أحمد - نجل الكابتن رضا عبد العال - برفقته أثناء استافضته بنقاة "TEN" الفضائية.



وقال نجل "عبد العال" إنه يحب صراحة والده و وضوحه في إبداء أرائه مؤكدًا أنه تعلم منه تلك الصفات.



وأشار إلى أنه مارس كرة القدم في طفولته لكنه توقف لأنه لم يحب الالتزام بمواعيد التدريبات.



وأكد أنه يضحك كثيرا على تعليقات والده الساخرة أثناء تحليل المباريات ، مشيرًا إلى أن جميع أصدقائه يتبادلون تلك التصريحات ويضحكون وأن هذا أمر لا يزعجه.



