» فنانة شهيرة: هذه حقيقة تحولي من الإسلام للمسيحية

19 مايو 2019 - 07:18 ص

كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة تركها للدين الإسلامي وتحولها إلى المسيحية.



وقالت الفنانة "إلهام شاهين" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة": "المؤكد أنني مسلمة .. مسلمة فقط ولا أحب التصنيفات مطلقًا".



وأضافت: "قالوا إنني تشيعت لما ذهبت لضريح الإمام موسى الكاظم في العراق .. القصة ليست كذلك .. كنت أحضر مهرجانا فنيا هناك ، وفوجئت عند عودتي بالناس يتشحون بالسواد ، فسألت فقالوا إن هذه ذكرى الإمام موسى ولما سالت عن هويته قالوا إنه حفيد الإمام علي - رضي الله عنه - والإمام الحسين رضي الله عنه ، وبالتالي أحببت أن أزور ضريحه".



وتابعت: "قالوا إنني أغازل جميع الأديان والملل .. ما المشكلة في ذلك؟ .. لست أغازلهم ولكني أحترم جميع الأديان والمؤكد أن ديانتي هي الإسلام".